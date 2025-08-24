রিল বানাতে গিয়ে জলপ্রপাতের স্রোতে ভেসে গেলেন যুবক, মেলেনি সন্ধান

রিল বানাতে গিয়ে জলপ্রপাতের স্রোতে ভেসে গেলেন যুবক, মেলেনি সন্ধান
ক্যামেরা হাতে দেশজুড়ে ঘুরে বেড়ানো, ইউটিউবে ভিডিও দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই ছিল তার প্যাশন। কিন্তু সেই প্যাশনই পরিণত হলো এক শোচনীয় পরিণতিতে। ভারতের ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট জেলার দুধুমা জলপ্রপাতে রিল বানাতে গিয়ে স্রোতে ভেসে গেছেন ২২ বছরের ইউটিউবার সাগর তুড়ু। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এখনো নিখোঁজ সাগর। তার বাড়ি গঞ্জাম জেলার বেরহামপুরে।
শনিবার সাগর তার বন্ধু অভিজিৎ বেহেরার সঙ্গে কোরাপুটে ঘুরতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ভিডিও তুলে ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা। সেদিন ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহার করে দুধুমা জলপ্রপাতে রিল বানানোর সময় তিনি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক সেসময়ই লামতাপুট এলাকায় ভারী বর্ষণের কারণে মচাকুণ্ড বাঁধের পানি ছাড়ে কর্তৃপক্ষ।
বাঁধ কর্তৃপক্ষ আগেই জলপ্রপাতের পাদদেশে বসবাসকারীদের সতর্ক করলেও, হঠাৎই জলের স্রোত বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আটকা পড়ে যান সাগর। কিছুক্ষণ একটি পাথরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেও, পরে প্রবল স্রোতে ভেসে যান তিনি।
চারপাশের পর্যটকরা ছুটে গেলেন, কেউ দড়ি দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করলেন, কয়েকজন ঝাঁপিয়েও পড়লেন উদ্ধার করতে, কিন্তু কিছুতেই তাকে আটকানো সম্ভব হয়নি। কয়েক মুহূর্তেই স্রোতের তীব্রতায় হারিয়ে যান ওই তরুণ।
খবর পেয়ে মচকুণ্ড থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা সেখানে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে দীর্ঘ সময় চেষ্টা চালিয়েও সাগর তুড়ুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
