ইয়েমেনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬

ইয়েমেনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন চলছেই। চলমান এই উত্তেজনার মধ্যেই এবার ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইয়েমেন এবং ইসরায়েল উভয় দেশের কর্মকর্তারাই এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর আল জাজিরার।
হুথি-অনুমোদিত আল মাসিরাহ টিভি জানিয়েছে, রোববার সানার একটি তেল স্থাপনা এবং একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেনের রাজধানীতে একটি প্রেসিডেন্ট ভবন লক্ষ্য করেও হামলা চালিয়েছে।
এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত এবং আরও ৮৬ জন আহত হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতা ও অবরোধ বন্ধে চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে হুথিরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করার দুই দিন পর সানায় হামলা চালালো ইসরায়েল।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইসরায়েল রাষ্ট্র এবং এর নাগরিকদের বিরুদ্ধে হুথিদের বারবার আক্রমণের জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এসব হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়।
এক হুথি সামরিক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে আল মাসিরাহর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুথিদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগ্রাসনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।
আল জাজিরার যাচাইকৃত একটি ফুটেজে দেখা গেছে, ইসরায়েলি হামলার পর রাজধানী সানার আকাশে আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেছে।
এদিকে হুথি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল-বুখাইতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসন গাজার প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত রাখতে নিরুৎসাহিত করতে পারবে না।
হুথি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আবেদ আল-থাওর বলেন, রোববার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের হামলা চালানোর দাবি মিথ্যা। তিনি বলেন, বেসামরিক অবকাঠামোতে বোমাবর্ষণ করেছে ইসরায়েল।
আল-থাওর আল জাজিরাকে বলেন, রোববার ইসরায়েল যে প্রেসিডেন্ট ভবনে আঘাত হেনেছে তা অনেক আগে থেকেই পরিত্যক্ত। তবে ইসরায়েল যা করছে তাকে বর্বরতা বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই আগ্রাসন প্রমাণ করে যে শত্রু দেশ ইসরায়েল আমেরিকান সমর্থন নিয়ে আরব ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এদিকে ইয়েমেনে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছে হামাস এবং এসব হামলাকে আরব সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করা হয়েছে।
