পাকিস্তানকে বড় বন্যার বিষয়ে সতর্ক করলো ভারত

পাকিস্তানকে বড় বন্যার বিষয়ে সতর্ক করলো ভারত
পাকিস্তানকে সম্ভাব্য বড় ধরনের বন্যার ঝুঁকি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছে ভারত। সোমবার (২৫ আগস্ট) সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে পাকিস্তানের বেসরকারি বার্তা সংস্থা এআরওয়াই নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিন্ধু পানিচুক্তির কাঠামো অনুসারে ভারত বন্যা সংক্রান্ত তথ্য পাকিস্তানের সঙ্গে ভাগ করেছে। বিশেষভাবে জম্মুর কাছে তাওই নদীতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা নিয়ে ইসলামাবাদকে সতর্ক করেছে নয়াদিল্লি।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এর আগে ভারত সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছিল।
তবুও ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য বন্যার হুমকি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করে। সূত্র জানিয়েছে, গত ২৪ আগস্ট স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় নয়াদিল্লি থেকে ইসলামাবাদকে সম্ভাব্য বন্যার অগ্রিম সতর্কবার্তা পাঠানো হয়।
এর আগে, চলতি বছরের এপ্রিলে পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় পাকিস্তানকে দোষারোপ করে ভারত একপাক্ষিকভাবে সিন্ধা পানিচুক্তি স্থগিত করে এবং দেশটিতে থাকা সব পাকিস্তানি নাগরিককে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়।
একই সময়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে আত্তারি ও ওয়াঘা সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করার ঘোষণা দেন। তিনি জানান, পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্কিমও আর কার্যকর থাকবে না।
এদিকে পাকিস্তান ২০১৬ সালে ভারতের বিরুদ্ধে সিন্ধু নদীর পশ্চিমাংশে অবৈধ পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণের অভিযোগ তুলে সালিশি আদালতের শরণাপন্ন হয়। ভারতও সালিশি আদালতের কাছে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের অনুরোধ জানায়।
সূত্র: এআরওয়াই নিউজ
