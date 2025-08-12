  2. আন্তর্জাতিক

পানি ছাড়বে ভারত? পাকিস্তানে ফের বন্যার শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতি/ ফাইল ছবি: এপিপি

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ) সতর্ক করে জানিয়েছে, উজানের বৃষ্টিপাত এবং ভারতের সম্ভাব্য পানি ছেড়ে দেওয়ার কারণে আগামী দিনগুলোতে ওই এলাকার নদীগুলোতে বন্যা দেখা দিতে পারে।

পিডিএমএ’র মুখপাত্র মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বলেন, দুইদিনের মধ্যে ভারত থেকে সুতলজ নদীতে পানি ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভারতীয় বাঁধগুলোতে পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

ভারতের ভাকরা, পং এবং থেইন বাঁধগুলো যথাক্রমে তাদের মোট ধারণক্ষমতার ৬১ শতাংশ, ৭৬ শতাংশ এবং ৬৪ শতাংশ পূর্ণ হয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

চেনাব নদীতে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার বন্যার সতর্কতা জারি করে পিডিএমএ’র মহাপরিচালক বলেন, নদী ও বাঁধগুলোর পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সুতলজ নদীতে পানির প্রবাহ আরও বাড়তে পারে।

এই সতর্কবার্তা এমন সময়ে এলো, যখন কর্তৃপক্ষ গত সোমবার সপ্তম দফা মৌসুমি বৃষ্টির আগে বন্যা সতর্কতা জারি করেছিল। নতুন বৃষ্টিতে সুতলজ, রাভি, চেনাব এবং ঝিলম নদীসহ আশপাশের খাল ও উপনদীগুলোর পানিস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সাম্প্রতিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে শহরে জলাবদ্ধতা, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের ঘটনায় ৩০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছে বহু মানুষ, অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সূত্র: জিও নিউজ
