গাজা যুদ্ধ তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে পারে: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলা শিগগির শেষ হতে পারে। বেসামরিক মানুষ হত্যাযজ্ঞ, সাংবাদিক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলা এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক নিন্দার মুখে এমন মন্তব্য করলেন তিনি।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এর একটি যথেষ্ট ভালো ও চূড়ান্ত সমাপ্তি দেখা যাবে।
যদিও ট্রাম্প বারবার যুদ্ধ থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন, কিন্তু সেটি যুদ্ধবিরতিতে বা গাজার বাসিন্দাদের জন্য নির্বিঘ্নে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসেনি। বরং তার প্রশাসন ইসরায়েলকে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে।
ট্রাম্প বলেন, এটি শেষ করতেই হবে। কারণ ক্ষুধা তো আছেই, তার চেয়েও খারাপ মৃত্যু– নিখাদ মৃত্যু– মানুষ মারা যাচ্ছে।
এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা আন্তর্জাতিকভাবে জাতিগত নির্মূল এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
সোমবার সাংবাদিকরা যখন গাজার নাসের হাসপাতালের ওপর ইসরায়েলি হামলার প্রসঙ্গ তোলেন, যেখানে ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন (যাদের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক), তখন ট্রাম্প উত্তর দেন, আমি এতে খুশি নই। আমি এসব দেখতে চাই না। একই সময়ে আমাদের এই দুঃস্বপ্নের ইতি টানতে হবে।
পরে তিনি বিষয়টি ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন গাজায় ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির প্রচেষ্টার দিকে।
সূত্র: আল-জাজিরা
