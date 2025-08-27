  2. আন্তর্জাতিক

ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে/ফাইল ছবি: এএফপি

ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বুধবার জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। খবর এএফপির।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে বিমান বাহিনীর কথা উল্লেখ করে বলেছে, কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি এলাকায় সাইরেন বেজে ওঠে। ইসরায়েলি বিমান বাহিনী ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায় স্বীকার করেনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণের জবাবে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা নিয়মিত ইসরায়েলে আক্রমণ চালিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে হুথিরা।

মাঝে কিছুদিন গাজায় যুদ্ধবিরতির সময় ইসরায়েলে হামলা স্থগিত ছিল। কিন্তু ইসরায়েল পুনরায় বড় ধরনের অভিযান শুরু করার পর থেকে হুথিরা আবারও হামলা চালাচ্ছে।

হুথি-অধিষ্ঠিত বন্দর এবং বিদ্রোহী-অধিষ্ঠিত রাজধানী সানার বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ইসরায়েল ইয়েমেনে একাধিক প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে।

হুথি-পরিচালিত সাবা সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, রোববার সানায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত এবং ৮০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তারা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে হুথিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে একটি সামরিক কম্পাউন্ড, দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং একটি জ্বালানি ডিপোতে আঘাত করেছে।

হুথি-অনুমোদিত আল মাসিরাহ টিভি জানিয়েছে, রোববার সানার একটি তেল স্থাপনা এবং একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।