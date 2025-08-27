  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় তিন সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল/ ছবি: এএফপি

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় তিন সেনা নিহত হয়েছেন। সিরিয়ার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাজধানী দামেস্কের কাছে ইসরায়েলি হামলায় তিন সেনা নিহত হয়েছেন। তবে যুদ্ধ বিষয়ক একটি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা আরও বেশি। খবর এএফপির।

গত বছরের ডিসেম্বরে সিরিয়ার বিদ্রোহী জোট দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদকে উৎখাত করার পর থেকে ইসরায়েল সিরিয়ায় শত শত হামলা চালিয়েছে।

দামেস্কের অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে জানিয়েছেন, দামেস্কের পশ্চিমে কিসওয়াহে সিরীয় সেনাবাহিনীর ৪৪তম ডিভিশনের একটি সামরিক ভবন লক্ষ্য করে একটি ইসরায়েলি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এতে ওই ডিভিশনের তিন সদস্য নিহত হয়েছেন।

তবে ব্রিটেন-ভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ছয়জনে দাঁড়িয়েছে, যারা সবাই ৪৪তম ডিভিশনের সদস্য।

এর আগে মঙ্গলবার সরকারি বার্তা সংস্থা সানা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, গোলান মালভূমিতে যুদ্ধবিরতি রেখার পূর্বে সিরিয়া-নিয়ন্ত্রিত দিকে তারাঞ্জা গ্রামে একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সিরিয়া তার ভূখণ্ডে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছে। এটি কুনেইত্রার একটি শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর অনুপ্রবেশ, তাদের ‌বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি অভিযান এবং হারমন পর্বতের চূড়া এবং বাফার জোনে তাদের অবৈধ উপস্থিতি অব্যাহত রাখার ঘোষণারও নিন্দা জানিয়েছে।

এই আক্রমণাত্মক কার্যক্রম জাতিসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রাসঙ্গিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলোর স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসাদ সরকারকে উৎখাতের পর থেকে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি রেখার পূর্বে সিরিয়ানিয়ন্ত্রিত দিকে একটি সামরিক নিরস্ত্রীকরণ অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নিয়েছে, যার মধ্যে এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হারমন পর্বতের চূড়াও রয়েছে।

গত সপ্তাহে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি প্যারিসে ইসরায়েলের সেনাকৌশল বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মারের সঙ্গে দেখা করে ১৯৭৪ সালের বিচ্ছিন্নতা চুক্তির পর থেকে যে ব্যবস্থাগুলো ছিল তা ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেন।

