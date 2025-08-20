ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি
ইসরায়েলের সমালোচনায় গুরুত্ব দিচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন না।
অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে নেই না, কূটনৈতিকভাবেই বিষয়গুলো সামলাই। তিনি অন্য নেতাদের সম্পর্কেও একই ধরনের কথা বলেছেন।
নেতানিয়াহু আলবানিজকে ‘দুর্বল রাজনীতিবিদ’ আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করায় দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে।
অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেন, শক্তি মানে কত মানুষকে হত্যা করা বা কত শিশুদের ক্ষুধার্ত রাখা নয়। বরং শক্তি হলো ঠিক সেই কাজ যা আলবানিজ করেছেন—ইসরায়েল অপছন্দ করবে জেনেও তিনি সরাসরি নেতানিয়াহুকে সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন।
গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই অস্ট্রেলিয়া-ইসরায়েল সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে।
মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে নেতানিয়াহু বলেন, ইতিহাস আলবানিজকে যেভাবে মনে রাখবে তা হলো—একজন দুর্বল রাজনীতিবিদ, যিনি ইসরায়েলকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার ইহুদিদের ছেড়ে গেছেন।
আলবানিজ জানিয়েছেন, সরকারিভাবে ঘোষণা দেওয়ার আগেই তিনি নেতানিয়াহুকে সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেন। ‘আমি তাকে স্পষ্টভাবে আমাদের অবস্থান জানিয়েছি এবং রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তার মতামত জানানোর সুযোগও দিয়েছি,’ বলেন তিনি।
ইসরায়েল এরই মধ্যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকদের ভিসা বাতিল করেছে। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার লেবার সরকার বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য এক ইসরায়েলি আইনপ্রণেতার ভিসা বাতিল করেছিল।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত অন্তত ৬২ হাজার ৬৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ। জাতিসংঘ এই পরিসংখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
