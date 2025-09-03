  2. আন্তর্জাতিক

তথ্য দিতে আপত্তি

ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিষ্ঠানের মামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিষ্ঠানের মামলা

ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি’র (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) বিরুদ্ধে মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান জেন স্ট্রিট।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভারতের সিকিউরিটিজ আপিলেট ট্রাইব্যুনালে এই মামলা দায়ের করা হয়, যা সেবির আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপিলের ধাপ।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে আসা আদালতের নথি অনুযায়ী, জেন স্ট্রিট অভিযোগ করেছে, সেবি তাদের বিরুদ্ধে বাজার কারসাজির অভিযোগে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তার যথাযথ জবাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

আরও পড়ুন>>

প্রতিষ্ঠানটি আদালতে বলেছে, এসব নথি নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। তাদের আপিলের মূল দাবি, সেবি যেন অনুপস্থিত নথিগুলো সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

রয়টার্সের ই-মেইলের জবাবে জেন স্ট্রিট মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সেবির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি।

এর আগে গত ৪ জুলাই জেন স্ট্রিটকে ভারতের বাজারে কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করে সেবি। অভিযোগ ছিল, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোকে কারসাজির মাধ্যমে প্রভাবিত করেছে।

সেবির সেই আদেশে বলা হয়েছিল, ২১ দিনের মধ্যে জেন স্ট্রিটকে জবাব দিতে হবে। সেই সময়সীমা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে।

সেবির ইতিহাসে এটি বিদেশি কোনো বিনিয়োগকারীর বিরুদ্ধে নেওয়া অন্যতম কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।