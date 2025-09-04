হট মাইকে ধরা পড়লো অঙ্গ প্রতিস্থাপন-অমরত্ব নিয়ে পুতিন-শি’র আলাপ

হট মাইকে ধরা পড়লো অঙ্গ প্রতিস্থাপন-অমরত্ব নিয়ে পুতিন-শি’র আলাপ
চীনের বেইজিংয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আলোচনায় উঠে এসেছে ‘আয়ুবৃদ্ধি ও অমরত্বের’ প্রসঙ্গ।
চীনের বেইজিংয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজের ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আলোচনা করতে শোনা গেছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্যারেডে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে একসঙ্গে হাঁটার সময় পুতিন ও শি’র এই কথোপকথন ধরা পড়ে। সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির লাইভ কাভারেজে বিষয়টি ধরা পড়ার পর তা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), রয়টার্সসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের রেডিও ও টিভি প্রশাসন জানিয়েছে, অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার অনলাইনে প্রায় ১৯০ কোটি বার দেখা হয়েছে এবং টিভিতে ৪০ কোটির বেশি মানুষ তা দেখেছেন।
সিসিটিভির সম্প্রচারে শোনা যায়, পুতিনের অনুবাদক শিকে উদ্দেশ করে বলেন, জীবপ্রযুক্তি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। মানব অঙ্গ বারবার প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। যতদিন বাঁচবেন, ততই তরুণ হবেন, এমনকি অমরত্বও অর্জন করা যেতে পারে। এর জবাবে শিকে বলতে শোনা যায়, অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, এ শতাব্দীতে মানুষ হয়তো ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারবে।
কথোপকথনের সময় কিম জং উনকে হাসতে দেখা গেলেও এটি তার জন্য অনুবাদ করা হচ্ছিল কি না, তা পরিষ্কার নয়। তাছাড়া পুতিনকে স্পষ্টভাবে রুশ ভাষায় কথা বলতে শোনা যায়নি।
পরে বেইজিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুতিন নিশ্চিত করেন যে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য উন্নয়নের আধুনিক উপায়, চিকিৎসা পদ্ধতি, এমনকি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো অস্ত্রোপচার- সবই মানুষকে আশাবাদী করছে জীবন ভিন্নভাবেও সক্রিয় থাকতে পারে।
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৫তম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রোববার (৩১ আগস্ট) চীন সফরে যান পুতিন। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ ২০টিরও বেশি অ-পশ্চিমা দেশের নেতারা অংশ নেন।
সফরে পুতিন ও শি জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্ন খাতে ২০টিরও বেশি চুক্তি স্বাক্ষর করেন ও নতুন একটি বৃহৎ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণে সমঝোতায় পৌঁছান। তবে প্রকল্পের অর্থায়ন ও গ্যাসের দামের বিস্তারিত জানানো হয়নি।
সূত্র: দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট
