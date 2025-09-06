হামাসের সঙ্গে গভীর আলোচনা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, গাজায় জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে হামাসের সঙ্গে ‘অত্যন্ত গভীর’ আলোচনায় যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই কথা বলেন তিনি বলেন।
ট্রাম্প বলেন, হামাসের সঙ্গে আমাদের গভীর আলোচনা চলছে। আমি হামাসকে বলব, জিম্মিদের মুক্তি দিন। ভালো কিছু হবে। হামাস যদি জিম্মিদের গাজা থেকে মুক্তি না দেয়, তাহলে পরিস্থিতি খুব জটিল ও খারাপ হবে বলে আমার মনে হয়।
হামাসের হাতে এখন খুব বেশি জীবিত জিম্মি না থাকায় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, আমি সবসময় বলেছি, যখন জিম্মির সংখ্যা ১০ থেকে ২০ জনে নেমে আসবে, তখন অনেক কিছু করেও তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। আর অনেক কিছু করার অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা। এ বিষয়টিও ভালো নয়। পরিস্থিতি আসলেই খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।
এর আগে গত সপ্তাহে ট্রাম্প হামাসকে দ্রুত সব বন্দীকে ফিরিয়ে দিতে আহ্বান জানান। তিনি দাবি করেন, এটা হলে গাজায় চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) তিনি লিখেছিলেন, হামাসকে বলুন, অবিলম্বে সব ২০ জন বন্দীকে ফিরিয়ে দিতে, তাহলে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাবে। যুদ্ধ শেষ হবে।
ট্রাম্পের এই বার্তার পর হামাসও জানিয়েছিল, যুদ্ধ শেষ করতে তারা একটি সামগ্রিক চুক্তির ব্যাপারে প্রস্তুত রয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ