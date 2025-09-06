  2. আন্তর্জাতিক

লন্ডনে বিবিসির সাবেক সদরদপ্তরে ভয়াবহ আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লন্ডনে বিবিসির সাবেক সদরদপ্তরে ভয়াবহ আগুন
আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে/ ছবি: এক্স@লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড

লন্ডনের হোয়াইট সিটিতে বিবিসির সাবেক সদরদপ্তরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাত ৩টার দিকে নয়তলা হেলিওস ভবনে আগুন লাগে। ভবনটি বর্তমানে ফ্ল্যাট ও রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত হয়েছে।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ১০০ দমকলকর্মী ও ১৫টি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে কাজ করছে। হ্যামারস্মিথ, নর্থ কেনসিংটন, কেনসিংটন ও চিসউইক থেকে দমকল দল যোগ দিয়েছে।

এছাড়া দুটি ৩২ মিটার টার্নটেবল ল্যাডার পানির টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ওপর দিক থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন>>

দমকল কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগুন মূলত ভবনের ওপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি রেস্তোরাঁ, বহিরাগত ডেকিং, ডাক্টিং এবং অজানা সংখ্যক ফ্ল্যাট এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হোয়াইট সিটি এলাকার পার্শ্ববর্তী ভবনগুলো খালি করা হয়েছে। একটি রেস্ট সেন্টার খোলা হয়েছে স্থানচ্যুত বাসিন্দাদের জন্য।

লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, একটি অ্যাম্বুলেন্স, একজন ইনসিডেন্ট রেসপন্স অফিসার ও হ্যাজার্ডাস এরিয়া রেসপন্স টিম ঘটনাস্থলে রয়েছে। এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আগুন এখনো জ্বলছে। পরিস্থিতি তদন্ত ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে আরও কয়েক ঘণ্টা দমকলকর্মীরা সেখানে অবস্থান করবেন।

এলাকাটি ঘিরে কয়েকটি সড়ক বন্ধ করা হয়েছে এবং জরুরি সেবাদানকারীরা পুরো দিন সেখানে কাজ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হেলিওস ভবনের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এখানে ১৬২টি ফ্ল্যাট, একটি জিম ও ৪৭ বেডের একটি হোটেল রয়েছে। এটি বিবিসির টেলিভিশন সেন্টারের অংশ ছিল, যা ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিবিসির প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।