নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৬০ জন নিহত

নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৬০ জন নিহত
নাইজেরিয়ায় উগ্রপন্থি সশস্ত্র সংগঠন বোকো হারামের হামলায় অন্তত ৬০ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বরনো অঙ্গরাজ্যের দারুল জামাল গ্রামের পাশাপাশি সামরিক ঘাঁটিতেও আঘাত হানে সন্ত্রাসীরা এবং অন্তত পাঁচ সেনা নিহত হন।
নাইজেরীয় বিমানবাহিনী জানায়, খবর পাওয়ার পরপরই বিমান হামলা চালিয়ে অন্তত ৩০ সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়। দারুল জামাল গ্রামটি নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন সীমান্তে অবস্থিত এবং কয়েক বছর বাস্তুচ্যুত থাকার পর সম্প্রতি বাসিন্দারা ফিরে এসেছিলেন।
হামলায় অন্তত ২০টি ঘরবাড়ি ও ১০টি যাত্রীবাহী বাস ধ্বংস হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, শহর পুনর্গঠনে কাজ করা অন্তত ১৩ জন চালক ও শ্রমিককেও হত্যা করেছে বোকো হারামের সদস্যরা।
শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে বরনো অঙ্গরাজ্যের গভর্নর বাবাগানা জুলুম বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কয়েক মাস আগে এ গ্রাম পুনর্বাসিত হয়েছিল এবং বাসিন্দারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছিলেন। তিনি আরও বলেন, নাইজেরীয় সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা বর্তমান পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা জোরদারে নতুনভাবে গঠিত ফোর্স ‘ফরেস্ট গার্ডস’ মোতায়েনের ঘোষণা দেন গভর্নর।
সম্প্রতি নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আবারও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েছে। বোকো হারাম ও এর প্রতিদ্বন্দ্বী আইএসের পশ্চিম আফ্রিকা শাখা হামলা জোরদার করেছে।
বরনো অঙ্গরাজ্যে গত ১৫ বছরে বোকো হারামের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অন্তত ৪০ হাজার মানুষ নিহত এবং ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের এপ্রিলে বরনোর চিবক শহর থেকে বোকো হারাম ২৭০ জনের বেশি ছাত্রীকে অপহরণ করে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনায় আসে।
সূত্র: বিবিসি
