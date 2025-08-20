  2. আন্তর্জাতিক

নাইজেরিয়ায় মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৯ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে এক মসজিদে বন্দুকধারী ডাকাতদের হামলায় অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন।

নাইজেরিয়ার কাটসিনা প্রদেশে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ফজরের নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আল জাজিরাকে জানান, মুসলিমরা যখন স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিতে মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য সমবেত হন তখন একদল বন্দুকধারী মসজিদটির ভেতর ঢুকে সরাসরি গুলি চালাতে থাকেন।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠীই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটছে নিয়মিতই। এসব অঞ্চলে স্থানীয় পশুপালক ও কৃষকরাও নিয়মিতই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

