নাইজেরিয়ায় মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২৭

নাইজেরিয়ায় মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২৭
নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে এক মসজিদে বন্দুকধারী ডাকাতদের হামলায় অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন।
নাইজেরিয়ার কাটসিনা প্রদেশে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ফজরের নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা আল জাজিরাকে জানান, মুসলিমরা যখন স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিতে মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য সমবেত হন তখন একদল বন্দুকধারী মসজিদটির ভেতর ঢুকে সরাসরি গুলি চালাতে থাকেন।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠীই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটছে নিয়মিতই। এসব অঞ্চলে স্থানীয় পশুপালক ও কৃষকরাও নিয়মিতই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।
