মস্কো যাবেন না জেলেনস্কি, পুতিনকেই কিয়েভে আমন্ত্রণ

মস্কো যাবেন না জেলেনস্কি, পুতিনকেই কিয়েভে আমন্ত্রণ
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মস্কোয় বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন, বৈঠকের জন্য এমন অবাস্তব জায়গা বেছে নেওয়া আসলে রাশিয়ার আন্তরিকতার অভাবকেই প্রমাণ করছে।
মার্কিন গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, আমি এই সন্ত্রাসের রাজধানীতে যেতে পারি না। প্রতিদিন মস্কো থেকে ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং গোলাবর্ষণ চালানো হচ্ছে।
ইউরো নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন পুতিন চাইলে কিয়েভে আসতে পারেন।
রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে সরাসরি আলোচনায় বসানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত মাসে আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা।
পরে ট্রাম্প বলেন, জেলেনস্কি ওয়াশিংটন সফর ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক হবে। তবে মস্কো নতুন নতুন শর্ত দিচ্ছে এবং এ সময়ে ইউক্রেনীয় শহরগুলোর ওপর গোলাবর্ষণও জোরদার করেছে।
চলতি সপ্তাহে পুতিন বলেন, তিনি বৈঠকের জন্য ‘প্রস্তুত’, তবে সেটা মস্কোয় হতে হবে। শুক্রবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানান, জেলেনস্কিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ‘আলোচনার জন্য, আত্মসমর্পণের জন্য নয়।’
এর আগের দিন প্যারিসে ‘কোয়ালিশন অব দ্য রেজোলিউট’ সম্মেলনের পর জেলেনস্কি মন্তব্য করেন, আমি মনে করি, যদি চান বৈঠক না হোক, তবে আমন্ত্রণ জানান মস্কোয়। তবে রাশিয়ার নেতৃত্ব অন্তত সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব তুলেছে, এটাও একধরনের অগ্রগতি।
শনিবার জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, সেপ্টেম্বরের প্রথম পাঁচ দিনে রাশিয়া ইউক্রেনে প্রায় দেড় হাজার ড্রোন, প্রায় ৯০০ গাইডেড বোমা এবং ৫০টির মতো বিভিন্ন ধরনের মিসাইল ছুড়েছে। হামলায় দেশের ১৪টি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
একই দিনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, কিছু একটা হবে, তবে ওরা এখনো প্রস্তুত নয়… আমরা করবো। তবে তিনি আলোচনার সম্ভাব্য সময়সীমা উল্লেখ করেননি।
