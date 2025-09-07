গাজায় অনাহারে মৃত্যু বেড়ে ৩৮৭

গাজায় অনাহারে মৃত্যু বেড়ে ৩৮৭
গাজায় অনাহারে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও পাঁচ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। হামাসনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় তিন শিশুসহ আরও পাঁচ ফিলিস্তিনি অনাহারে মারা গেছে। খবর আল জাজিরার।
গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮৭ জনে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ১৩৮ জনই শিশু।গ্লোবাল হাঙ্গার মনিটর আইপিসি গত ২২ আগস্ট উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষের কথা নিশ্চিত করেছে এবং বলেছে যে, সমগ্র উপত্যকাজুড়ে অনাহার ছড়িয়ে পড়ছে।
এদিকে গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে যে, গাজা থেকে দুটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি রকেট প্রতিহত করা হয়েছে এবং অন্যটি একটি খোলা স্থানে পড়েছে।
ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা আল-কুদস ব্রিগেড ইসরায়েলে দুটি রকেট নিক্ষেপের দায় স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে।
অপরদিকে গাজা সিটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বহুতল ভবনটি গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। চলমান যুদ্ধে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে প্রথম বড় কোনো টাওয়ারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করলো আইডিএফ।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ তার এক্স একাউন্টে ভবনটি ধসে পড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন- ‘আমরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছি।’
সম্প্রতি গাজায় সামরিক অভিযান আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, হামলায় ধংস হয়ে যাওয়া সুসি টাওয়ারটি হামাস ব্যবহার করছিল। যদিও এ দাবি অস্বীকার করেছে হামাস। তবে হামলায় হতাহতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
টিটিএন