পরীক্ষায় সফল রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন, বাস্তব প্রয়োগের অপেক্ষা

পরীক্ষায় সফল রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন, বাস্তব প্রয়োগের অপেক্ষা
কয়েক বছরের গবেষণা শেষে রাশিয়া সফলভাবে ক্যানসার ভ্যাকসিনের প্রাক-ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। দেশটির ফেডারেল মেডিকেল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সির (এফএমবিএ) প্রধান ভেরোনিকা স্কভোর্তসভা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নতুন ভ্যাকসিনটির নাম এন্টারোমিক্স। এটি তৈরি হয়েছে এমআরএনএ প্রযুক্তিতে তৈরি এই ভ্যাকসিন টিউমারের আকার প্রায় পুরোপুরি কমাতে ও শরীরে বিশেষ ধরনের প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে ক্যানসার কোষগুলোকে আক্রমণ করতে সাহায্য করে। এমআরএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় ও তারপর এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিত লাভ করে।
জানা গেছে, রাশিয়ার এই ভ্যাকসিন দুর্বল ভাইরাস ব্যবহারের পরিবর্তে শরীরের কোষগুলোকে প্রোটিন তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেয়। এরপর শরীর এমন প্রোটিন তৈরি করে যা ক্যানসার কোষগুলোকে আক্রমণ করে।
স্কভোর্তসভা বলেন, গবেষণা কয়েক বছর ধরে চলেছে, যার মধ্যে শেষ তিন বছর বাধ্যতামূলক প্রাক-ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ভ্যাকসিন এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, কেবল সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা।
তিনি জানান, পরীক্ষায় ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হওয়া গেছে। এমনকি, বারবার প্রয়োগের পরও কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।
পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, টিউমারের আকার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে ও টিউমারের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর হয়েছে। একই সঙ্গে ভ্যাকসিনের কারণে রোগীর আয়ুষ্কালও বেড়েছে।
প্রাথমিকভাবে এ ভ্যাকসিন কোলোরেক্টাল ক্যানসার বা কলোন ক্যানসারের জন্য ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি গ্লিওব্লাস্টোমা ও মেলানোমা ক্যানসারের কিছু বিশেষ ধরন, বিশেষত চোখের মেলানোমার জন্য ভ্যাকসিন তৈরিতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এসব প্রকল্প বর্তমানে উন্নত পর্যায়ে আছে বলে জানান তিনি।
সূত্র: তাস
এসএএইচ