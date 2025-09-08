  2. আন্তর্জাতিক

ধর্মঘটে বন্ধ লন্ডনের ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লন্ডন ব্রিজ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের একটি বন্ধ প্রবেশপথ/ ছবি: এএফপি

বেতন ও কর্মপরিবেশ নিয়ে বিরোধের জেরে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) থেকে লন্ডনের টিউব নেটওয়ার্ক (ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল) পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। সপ্তাহব্যাপী এ ধর্মঘটের ফলে রাজধানী লন্ডনের যাত্রী ও পর্যটকদের জন্য শুরু হয়েছে তীব্র ভোগান্তি।

সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রায় কোনো ট্রেনই চলবে না বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ক্যানারি ওয়ার্ফ ও সিটি অব লন্ডনের আর্থিক কেন্দ্রকে যুক্ত করা ডকল্যান্ডস লাইট রেলওয়ে (ডিএলআর) মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকবে।

তবে পুরোপুরি অচল হয়ে যায়নি রাজধানীর ট্রেন নেটওয়ার্ক। এলিজাবেথ লাইন, যা হিথ্রো বিমানবন্দর পর্যন্ত চলে ও ওভারগ্রাউন্ড ট্রেন আংশিকভাবে চালু থাকছে, যদিও কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে।

এ ধর্মঘট শুধু কর্মজীবী ও পর্যটকদেরই নয়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলেছে। জনপ্রিয় ব্রিটিশ ব্যান্ড কোল্ডপ্লে এ সপ্তাহে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে তাদের দুটি কনসার্ট পিছিয়ে দিয়েছে। মার্কিন গায়ক পোস্ট ম্যালোনও তার দুটি লন্ডন শো এ মাসের পরের দিকে স্থগিত করেছেন।

ধর্মঘটের কারণে সোমবার সকালেই লন্ডনের কর্মজীবীরা বিকল্প পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হন। কেউ সাইকেল ব্যবহার করেন, কেউবা অন্য পথে অফিসে গেছেন। আইনজীবী লরা সাটন (৪৬) বলেন, এটা সপ্তাহজুড়ে চলবে ভাবতেই ভয় লাগছে। আজ কাজে পৌঁছাতে সময় লেগেছে দ্বিগুণ।

ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আরএমটি ট্রেড ইউনিয়ন। তারা বলছে, মূল সমস্যা বেতন, শিফটের ধরন, ক্লান্তি ব্যবস্থাপনা ও কর্মঘণ্টা কমানোর দাবি ঘিরে। আরএমটি মহাসচিব এডি ডেম্পসি বলেন, আমাদের সদস্যরা কোনো অযৌক্তিক দাবি করছে না। কিন্তু চরম শিফট ঘুরপাক আর অতিরিক্ত ক্লান্তি তাদের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

সূত্র: রয়টার্স

