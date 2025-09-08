কলকাতায় বাধ্যতামূলক করা হলো বাংলা সাইনবোর্ড

কলকাতায় বাধ্যতামূলক করা হলো বাংলা সাইনবোর্ড
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় বাধ্যতামূলক করা হলো বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড। কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশে বলা হয়, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শহরের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সব ব্যানার, হোল্ডিং ও সাইনবোর্ড বাংলায় লিখতে হবে। নিচে বা পাশে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার স্থান হতে হবে প্রথমে।
কলকাতা করপোরেশন জানিয়েছে, শুধু লিখলেই হবে না, ব্যানার এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। দোকান, অফিস, শপিংমল, রেস্তোরাঁ, হোটেল, হাসপাতাল বা ডায়গনস্টিক সেন্টার থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠানকে এই নিয়ম মানতে হবে।
করপোরেশন আরও জানিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী নয়, বরং অন্য রাজ্য ও বিদেশি ব্যবসায়ীদেরকেও বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। এর আগে গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর একই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কলকাতা করপোরেশন। কিন্তু তখন তা বাধ্যতামূলক ছিল না।
এদিকে, নতুন নির্দেশ বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছে কলকাতা করপোরেশন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর না করলে, আইনী পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে করপোরেশন।
এই সিদ্ধান্ত জানানোর পরেই কলকাতা শহরের স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশীষ দত্ত জানিয়েছেন, আমিও একজন বাঙালি। পৌরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। এলাকার ব্যবসায়ীরা তাদের পাশে আছেন।
ডিডি/এসএএইচ