পূজার আগেই পদ্মার ইলিশের স্বাদ পাবে ভারতীয়রা

পূজার আগেই পদ্মার ইলিশের স্বাদ পাবে ভারতীয়রা
দুর্গাপূজার আগেই ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের ফিস ইমপোর্টারস এসোসিয়েশনের কাছে একটি মেইল করে ইলিশ রপ্তানির অনুমতির খবর জানিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
চলতি বছর দুর্গাপূজায় ৩৫০০ মেট্রিক টনের বদলে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ধার্য করা প্রতি কেজি ইলিশের দাম ১২.৫ মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়েছে।
বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো মেইলে লেখা আছে, প্রতিবছরের ন্যায় চলতি ২০২৫ সালের দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে শর্তসাপেক্ষে রপ্তানির জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর আলোকে আগ্রহী রপ্তানিকারকগনের কাছ থেকে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে হার্ড কপিতে আবেদন করার আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২.৫ মার্কিন ডলার সরকার কর্তৃত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।
গত বছর দুর্গাপূজার আগে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথমে ৩৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা কমিয়ে ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এবার তা আরও কমিয়ে ১২০০ মেট্রিক টন রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
এ বিষয়ে ফিস্ ইমপোর্টারস এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ বলেন, আমরা আশা করেছিলাম ইলিশের পরিমাণটা একটু বাড়বে। তবে বাংলাদেশেও ইলিশের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। হয়তো সে কারণেই ইলিশের পরিমাণ কম আসছে। তবে যাই হোক পূজার আগে ভারতের বাঙালিরা পদ্মার ইলিশের স্বাদ নিতে পারবে।
