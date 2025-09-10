ট্রাম্পের পারফরম্যান্সে খুশি নন ৫৬ শতাংশ মানুষ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন মাত্র ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রয়টার্স/ইপসোস জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। জননিরাপত্তা ও অভিবাসন ইস্যুতে কিছুটা ইতিবাচক মূল্যায়ন পেলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) শেষ হওয়া পাঁচদিনব্যাপী এই জাতীয় জরিপে অংশ নেয় এক এক হাজার ৮৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক। তাদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ ট্রাম্পের পারফরম্যান্সে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
এই জরিপে আগের তুলনায় কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে—যেমন, অংশগ্রহণকারীদের আর নিশ্চিত নন বলার অপশন দেওয়া হয়নি। তবে প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার সুযোগ এখনও রাখা হয়েছে। জরিপের সম্ভাব্য ত্রুটির সীমা প্রায় ৩ শতাংশ।
জরিপ অনুযায়ী, ৪৩ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পের অপরাধ দমন নীতিতে সন্তুষ্ট এবং ৪২ শতাংশ অভিবাসন ইস্যুতে তার ভূমিকা সমর্থন করেছেন—যা আগের জরিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত শহর যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস ও ওয়াশিংটন ডিসিতে অবৈধ অভিবাসন দমনে ফেডারেল এজেন্ট ও সেনা মোতায়েন করেছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে অপরাধের হার কমে আসছে, তবু রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব নেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সরকার ও বিক্ষোভকারীদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।
সোমবার ট্রাম্প প্রশাসন জানায়, তারা ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে অভিবাসনবিরোধী অভিযান শুরু করেছে। একই দিনে তিনি ঘোষণা দেন, শিকাগোতে জাতীয় রক্ষীবাহিনী পাঠানো হবে।
তবে অর্থনৈতিক ইস্যুতে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মাত্র ৩৬ শতাংশ আমেরিকান তার অর্থনৈতিক নেতৃত্বে সন্তুষ্ট, আর মাত্র ৩০ শতাংশ মনে করেন তিনি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় ভালো কাজ করছেন।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম