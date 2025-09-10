পোল্যান্ডের আকাশে ১৯ ড্রোন অনুপ্রবেশ করেছে: প্রধানমন্ত্রী টাস্ক
পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশটির আকাশসীমায় অন্তত ১৯টি ড্রোন অনুপ্রবেশ করেছে। এ ঘটনায় দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
বুধবার পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে টাস্ক বলেন, এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী ও ন্যাটোর যুদ্ধবিমান তৎপরতা চালায়। তাদের সম্মিলিত অভিযানে সম্ভবত চারটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, সর্বশেষ ড্রোনটি ভোর ৬টা ৪৫ মিনিটে ভূপাতিত করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, অধিকাংশ ড্রোন প্রতিবেশী বেলারুশের দিক থেকে প্রবেশ করেছে। এর মাধ্যমে পোল্যান্ডের সীমান্ত নিরাপত্তাকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।
টাস্কের মতে, বারবার এমন অনুপ্রবেশ শুধু পোল্যান্ড নয়, গোটা ন্যাটো জোটের জন্যই হুমকি হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, আমরা একা নই- ন্যাটোর মিত্ররা আমাদের পাশে আছে ও এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা আমাদের আছে।
পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করেছে, রাতভর আকাশে প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করেছিল। রাজধানী ও পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় মানুষ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই পোল্যান্ড আশঙ্কা করছিল, সংঘাত তার ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে বেলারুশে রুশ সেনার অবস্থান এবং ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীর উপস্থিতি পোল্যান্ডের নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
পোল্যান্ড এরই মধ্যে সীমান্তরক্ষী ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক জোরদার করেছে। টাস্ক জানিয়েছেন, নতুন করে রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে এবং সীমান্ত এলাকায় সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ড্রোন হামলার সংখ্যা এক রাতেই এতটা বেড়ে যাওয়া একটি নতুন ধরনের হুমকি। এটি শুধু সীমান্ত অস্থিতিশীল করছে না, বরং ন্যাটোর ভেতরে সরাসরি জড়িত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে।
টাস্ক তার ভাষণে বলেন, পোল্যান্ড কখনোই ভয় দেখানো বা প্ররোচনার কাছে মাথা নত করবে না। আমাদের সীমান্ত ও নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে যা যা করা প্রয়োজন, তা করা হবে।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ