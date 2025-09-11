  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলি হামলা

কাতারকে সংহতি জানাতে দোহায় শাহবাজ শরিফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: পাকিস্তান প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট।

ইসরায়েলের বিমান হামলার পর কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে সংহতি জানাতে একদিনের সফরে দোহায় পৌঁছেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মোহাম্মদ আসিফ, তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এবং বিশেষ সহকারী তারিক ফাতেমি।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সফরকালে প্রধানমন্ত্রী কাতারের আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে কাতারের আবাসিক এলাকায় পরিচালিত ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানাবেন। তিনি কাতারের জনগণ ও নেতৃত্বের প্রতি সংহতিও প্রকাশ করবেন।

বৈঠকে কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মজবুত বন্ধনের বিষয়েও আলোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী কাতারি নেতৃত্বকে জানাবেন যে, সংকটের সময় পাকিস্তান সবসময় কাতারের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সাক্ষাতে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিরতা, ইসরায়েলের অকারণ হামলা এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়েও আলোচনা হবে।

এই সফরের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি পাকিস্তানের অঙ্গীকার এবং কাতারের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বে অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

সূত্র: জিও নিউজ

