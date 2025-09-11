নাসার মহাকাশ কর্মসূচিতে চীনা নাগরিকদের নিষেধাজ্ঞা
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা চীনা নাগরিকদের তাদের স্পেস প্রোগ্রামে (মহাকাশ কর্মসূচি) কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এমনকি যাদের বৈধ মার্কিন ভিসা রয়েছে, তারাও নাসার কোনো সুবিধা, উপকরণ বা নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন না।
৫ সেপ্টেম্বর চীনা নাগরিকেরা জানতে পারেন যে তারা নাসার সব ধরনের সিস্টেম ও স্থাপনায় প্রবেশাধিকারে বাধার মুখে পড়েছেন। ব্লুমবার্গ নিউজ সূত্রে জানা যায়, এর ফলে যারা ঠিকাদার বা গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করছিলেন, তারাও হঠাৎ সব অ্যাক্সেস হারান।
পরবর্তীতে নাসা এই তথ্য নিশ্চিত করে জানায়, নাসার কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চীনা নাগরিকদের সংস্থার সুবিধা, উপকরণ ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।
চীনের দ্রুত অগ্রসরমান মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ দীর্ঘদিনের। এরই মধ্যে চীনা নভোচারীরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অংশ নিতে পারেন না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র নাসাকে চীনের সঙ্গে যেকোনো ধরনের তথ্য ভাগাভাগি করতে নিষেধ করেছে।
এই নতুন নিষেধাজ্ঞা দুই দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা কমে আসার আরও একটি উদাহরণ।
সম্প্রতি চীনা নাগরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির একাধিক অভিযোগও উঠেছে, যার মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও রয়েছেন।
এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে নাসা কতটা আগে চীনা কর্মীদের সতর্ক করেছিল, তা স্পষ্ট নয়। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্টরা হঠাৎ করেই বুঝতে পারেন যে তারা আর নাসার তথ্যভান্ডারে প্রবেশ করতে পারছেন না এবং তাদের নিজ নিজ কাজ-সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ থেকেও বিরত রাখা হচ্ছে — সরাসরি ও ভার্চুয়াল, উভয় মাধ্যমেই।
নাসার প্রেস সেক্রেটারি বেথানি স্টিভেন্স জানান, চীনা নাগরিকদের বিষয়ে আমরা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যার মধ্যে আমাদের স্থাপনাগুলোতে শারীরিক ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রবেশাধিকার সীমিত করাও রয়েছে।
চীন তার মহাকাশ আকাঙ্ক্ষা গোপন রাখেনি। দেশটি জানিয়েছে, তারা যত দ্রুত সম্ভব চাঁদে নভোচারী পাঠাতে চায়। এদিকে, নাসাও ঘোষণা দিয়েছে তারা সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।
সূত্র: বিবিসি
