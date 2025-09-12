  2. আন্তর্জাতিক

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড
জাইর বলসোনারো/ছবি: এএফপি

সেনা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে ২৭ বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দেশটির সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় সাবেক মন্ত্রী ও সামরিক প্রধানরাসহ আরও সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

২০২২ সালের নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থি নেতা লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে পরাজিত হওয়ার পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রসহ পাঁচটি অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এ সাজা দেন আদালত। ফলে ৭০ বছর বয়সী বলসোনারোকে জীবনের বাকি সময়টুকু কারাগারেই কাটাতে হতে পারে।

ডানপন্থি নেতা বলসোনারো ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বর্তমানে গৃহবন্দি।

সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে বলসোনারোর ছেলে সিনেটর ফ্ল্যাভিও বলসোনারো লিখেছেন, ‘বর্তমান সরকার বিচার প্রক্রিয়ার এমন এক সংজ্ঞা দিচ্ছেন, যে বিচারের ফলাফল ঘোষণার আগেই সবার জানা ছিল।’

ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পর্কের শীতলতা চলছে। বলসোনারোর এ সাজার ফলে লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম এ দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে বলে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সাজার রায় ঘোষণার পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, বলসোনারো দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। এ রায়ে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট।

খবর বিবিসির

এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।