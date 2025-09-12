অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান
যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিরছে শত শত কর্মী
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সংক্রান্ত এক অভিযানে আটক হওয়ার পর শত শত দক্ষিণ কোরিয়ান কর্মী শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দেশে ফিরছেন। হুন্দাই জানিয়েছে, এ ঘটনায় তাদের ব্যাটারি কারখানার নির্মাণকাজে বিলম্ব হবে।
গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্মাণাধীন হুন্দাই-এলজি ব্যাটারি কারখানায় চালানো অভিযানে আটক হওয়া ৪৭৫ জনের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। এই ঘটনার পর ওয়াশিংটন ও সিউলের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়।
সিউলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কোরিয়ান এয়ারের একটি বিশেষ বোয়িং ৭৪৭-৮আই বিমানে ৩১৬ জন দক্ষিণ কোরিয়ান এবং ১৪ জন বিদেশি কর্মী বৃহস্পতিবার দেশে রওনা দেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা শুক্রবার বলেন, আটলান্টায় সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই বিমানটি নির্ধারিত যাত্রী নিয়ে ছেড়ে গেছে। কর্মীদের শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় সিউলে পৌঁছানোর কথা।
জর্জিয়ায় পরিচালিত এই অভিযান ছিল একটি নির্দিষ্ট স্থানে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সবচেয়ে বড় অভিযান, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন কড়াকড়ির নীতির আওতায় পরিচালিত হলো।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আটক হওয়া বেশিরভাগ কোরিয়ান কর্মী এমন ভিসায় ছিলেন যা হাতে-কলমে নির্মাণকাজের অনুমতি দেয় না।
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং এই অভিযানে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এটি বিভ্রান্তিকর এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
তিনি আরও জানান, বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজে ভিসা ইস্যু যেন স্বাভাবিকভাবে হয় তা নিশ্চিত করতে সিউল ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক উৎপাদন কারখানা পরিচালনা করছে এবং ওয়াশিংটনের অনুরোধে মার্কিন মাটিতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।
হুন্ডাইয়ের প্রধান নির্বাহী হোসে মুনিওজ জানান, আটককৃত কর্মীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ফলে শ্রমিক সংকট দেখা দেওয়ায় নির্মাণকাজে অন্তত দুই থেকে তিন মাসের বিলম্ব হবে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম