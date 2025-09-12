যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার
কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতের এ ঘটনায় গোটা ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি পুকুরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর তাকে দ্রুত একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ছাত্রীটির মৃত্যু ডুবে যাওয়ার কারণেই হয়েছে।
ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল বলে জানা গেছে।
ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রশ্ন তুলেছে—কীভাবে এত রাত পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে দেওয়া হলো। সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে দাবি জানিয়েছে।
তারা আরও অভিযোগ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মদ্যপানের ঘটনা ঘটছে এবং প্রশাসন তা উপেক্ষা করছে।
মাত্র দুই বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে এক প্রথম বর্ষের ছাত্র সিনিয়রদের র্যাগিংয়ের শিকার হয়ে ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেই ঘটনাও ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করেছিল এবং কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
সূত্র: এনিডিটিভি
এমএসএম