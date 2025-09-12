মোদীর সফর ঘিরে মণিপুরে উত্তেজনা, তোরণ ভাঙচুর
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজ্যটির কুকি অধ্যুষিত চুড়াচাঁদপুর জেলায় মোদীকে স্বাগত জানাতে যেসব তোরণ তৈরি করা হয়েছিল, তার বেশ কিছু ভেঙে দেওয়া হয়েছে। লাগানো হয়েছে আগুনও।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে একদল লোক লাঠিসোটা দিয়ে ভাঙচুর চালান। ঘটনাটি ঘটে হেলিপ্যাড সংলগ্ন দুটি স্থানে, যেখানে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) মোদীর অবতরণ করার কথা। ২০২৩ সালে শুরু হওয়া কুকি-জো ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘাত শুরুর পর মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রথম সফর।
মোদীর হেলিপ্যাড থেকে অনুষ্ঠানের স্থান ও ফেরার পথে এই সড়ক দিয়েই যাতায়াত করার কথা রয়েছে। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলেও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ দুষ্কৃতীদের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল, এরপর তারা সেখান থেকে চলে যান।
ঘটনার কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেগুলোতে দেখা গেছে, হামলাকারীরা ভেঙে ফেলা কাঠামোর কিছু অংশে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ভিডিওতে আবার দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছেন, আর হামলাকারীরা রাস্তার পাশের সাজসজ্জা ভাঙতে ব্যস্ত।
চুড়াচাঁদপুরের শান্তি ময়দান থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে এই ঘটনা ঘটেছে। এই ময়দানেই ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদীর। এখানকার কর্মসূচি শেষে তিনি মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল যাবেন ও সেখানে কাংলা ফোর্টে এক সমাবেশে বক্তব্য দেবেন।
এর আগে কুকি সংগঠনগুলো প্রধানমন্ত্রীর ‘বহুল প্রতীক্ষিত’ এই সফরকে স্বাগত জানালেও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে নৃত্যানুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা জানায়। তাদের ভাষ্য, আমাদের শোক এখনো শেষ হয়নি, আমাদের চোখের জল শুকায়নি ও ক্ষত এখনো সারেনি। আমরা আনন্দে নাচতে পারি না।
এদিকে, বিষয়টিকে একটি নিরাপত্তার বিঘ্ন হিসেবে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে ও প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে থাকাকালীন যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা মাথায় রেখে মণিপুরে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এসএএইচ