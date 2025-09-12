সৌদিতে চালু হচ্ছে শুধু নারীদের খেলা দেখানোর টিভি চ্যানেল
সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ সারাদিন শুধু নারীদের খেলা দেখানোর জন্য একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালু করতে যাচ্ছে দেশটির অল উইমেনস স্পোর্টস নেটওয়ার্ক (এডব্লিউএসএন)। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দেশটির ফুটবল ফেডারেশন ও জাতীয় সম্প্রচারক সৌদি স্পোর্টস কোম্পানির সহযোগিতায় এই চ্যানেলটি সম্প্রচার শুরু করবে।
এই চ্যানেল উদ্বোধন করা হচ্ছে সৌদি নারী প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের সূচনার সঙ্গে সমন্বয় রেখে। প্রথমবারের মতো এ মৌসুম স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রচারিত হবে।
অস্কারজয়ী অভিনেত্রী ও কৌতুকশিল্পী হুপী গোল্ডবার্গসহ অন্যান্যদের সহ-প্রতিষ্ঠায় গত বছর চালু হয় এডব্লিউএসএন, যা বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম হিসেবে একান্তভাবে নারী ক্রীড়া প্রদর্শনে নিবেদিত।
এডব্লিউএসএনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, নতুন চ্যানেলটির নাম হবে ‘এসএসসি এডব্লিউএসএন’, যা শুক্রবার থেকে এমবিসি শহীদ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সৌদি আরবের দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হবে।
অনেক বছর ধরে সৌদি আরবে নারীরা খেলাধুলার অবারিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত মেয়েদের সরকারি বিদ্যালয়ে খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার অনুমতি ছিল না ও ২০১৮ সালের আগে নারীরা ক্রীড়া স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারতেন না। তবে রাজপরিবারের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্সেস রিমা বান্দার আল সৌদের প্রভাবে এই নীতিগুলো পাল্টে যায়।
প্রিন্সেস রিমা বলেন, ২০২২ সালে নারী প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর থেকে এর অগ্রগতিতে আমি অত্যন্ত গর্বিত। গত মৌসুমেই ২০টির বেশি দেশের খেলোয়াড় এতে অংশ নিয়েছিলেন। এ পার্টনারশিপের ফলে বিদেশের ভক্তরাও এখন তাদের সরাসরি দেখতে পাবেন।
সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের নারী ফুটবল বিভাগের প্রধান আলিয়া আল রাশিদ এ উদ্যোগকে ‘রূপান্তরমূলক মাইলফলক’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এর মাধ্যমে খেলোয়াড়রা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পাবেন।
এডব্লিউএসএন জানিয়েছে, এই চ্যানেলে প্রতি সপ্তাহে প্রাইম-টাইমে একটি সৌদি নারী প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ সম্প্রচার করা হবে। পাশাপাশি থাকছে আন্তর্জাতিক নারী ক্রীড়া আসর, যেমন উয়েফা ইভেন্ট ও বিশ্বের বিভিন্ন নারী ক্রীড়া লিগের ম্যাচ।
এডব্লিউএসএনের প্রধান নির্বাহী ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা জর্জ চুং বলেন, আমরা একসঙ্গে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিচ্ছি, বিশ্বব্যাপী সৌদি নারী ক্রীড়ার কভারেজ দিচ্ছি। সেই সঙ্গে সৌদি আরবে নিয়ে আসছি আন্তর্জাতিক লিগ ও প্রতিভার নজিরবিহীন সমাহার।
সৌদি সরকার তার ভিশন ২০৩০ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে ও বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে। সৌদি স্পোর্টস কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আমিল লোন বলেন, এই উদ্যোগ ভিশন ২০৩০ এর লক্ষ্যকে এগিয়ে নেবে ও সৌদি নারীদের ক্রীড়াকে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরবে।
সূত্র: রয়টার্স
