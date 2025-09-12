সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ব্যাংক লুট-ভুয়া ঋণ, হাসিনার আমলে বিদেশে গেছে ২৩ হাজার কোটি ডলার
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে, এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক ফিনান্সিয়াল টাইমস। পত্রিকাটির নতুন প্রকাশিত একটি ডকুমেন্টারিতে বলা হয়েছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে।
কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হবে না: নেতানিয়াহু
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনঞ্জামিন নেতানিয়াহু আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম তীরের দখলীকৃত এলাকায় বসতি সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনার অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন, যা ভবিষ্যতে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে কার্যত অসম্ভব করে তুলবে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) (স্থানীয় সময়) তিনি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে পশ্চিম তীরকে দ্বিখণ্ডিত করে বসতি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।
মোদীর সফর ঘিরে মণিপুরে উত্তেজনা, তোরণ ভাঙচুর
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজ্যটির কুকি অধ্যুষিত চুড়াচাঁদপুর জেলায় মোদীকে স্বাগত জানাতে যেসব তোরণ তৈরি করা হয়েছিল, তার বেশ কিছু ভেঙে দেওয়া হয়েছে। লাগানো হয়েছে আগুনও।
নেপো কিডদের বিলাসবহুল জীবন যেভাবে ক্ষেপিয়ে তুললো নেপালের জেন-জিকে
টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে নেপাল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষোভের ঢেউ। দুর্বল শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হতাশা থেকেই শুরু হয়েছিল আন্দোলন, কিন্তু এখন তা রূপ নিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ‘জেন-জি’ বিক্ষোভে। লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশের তথাকথিত নেপো কিডরা অর্থাৎ, ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদদের সুবিধাভোগী সন্তানরা। দেশটির সিংহভাগ তরুণের অভিযোগ, নেপো কিডরা চরম বিলাসিতায় জীবন কাটালেই সাধারণ মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে।
চার্লি কার্ককে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম দেবেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি শিগগির চার্লি কার্ককে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করবেন—যা যুক্তরাষ্ট্রে একজন নাগরিককে দেওয়া সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। ট্রাম্প জানান, আততায়ীর গুলিতে নিহত কর্মী চার্লি কার্ককে সম্মান জানিয়ে আয়োজিত এই পদক প্রদান অনুষ্ঠান হবে বিশাল জনসমাগমপূর্ণ।
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড
সেনা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে ২৭ বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দেশটির সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় সাবেক মন্ত্রী ও সামরিক প্রধানরাসহ আরও সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
জেন জি বিক্ষোভ, নেপালে ২ দিনেই ২০ হাজার কোটি রুপির ক্ষয়ক্ষতি
নেপালে চলমান জেন জি বিক্ষোভে ধ্বংসযজ্ঞের পরিমাণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের হিসাব অনুযায়ী, দুই দিনের সহিংসতায় সরকারি অবকাঠামোর ক্ষতির পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) রুপিরও বেশি। গুরুত্বপূর্ণ ভবনের পাশাপাশি অমূল্য ঐতিহাসিক নথি ও দলিলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
বিহারের পর আসাম, ভারতেও ছড়িয়ে পড়ছে ছাত্র আন্দোলন
জেন জি বিক্ষোভে নেপালে যখন সরকার পতন হয়েছে, তখন উত্তেজনা দেখা দিয়েছে প্রতিবেশী ভারতেও। দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় নেমে আসছে মানুষ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছিল বিহারের বিভিন্ন এলাকা। এবার বিক্ষোভে উত্তাল হলো দেশটির আরেক রাজ্য আসাম।
বিয়ার পানের বয়স ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ করতে চায় দিল্লি সরকার
দিল্লি সরকার বিয়ার পান করার আইনি বয়সসীমা ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ বছর করার পরিকল্পনা করছে। এর মাধ্যমে রাজধানী দিল্লিকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনা এবং অবৈধ মদ বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করাই মূল লক্ষ্য। চলতি সপ্তাহে দিল্লির আবগারি নীতি পর্যালোচনার সময় উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।
রাশিয়া ও বেলারুশের যৌথ সামরিক মহড়া, সতর্ক অবস্থানে ন্যাটো
রাশিয়া ও বেলারুশ একটি যৌথ ও ব্যাপক সামরিক মহড়া শুরু করেছে, যা ইউরোপজুড়ে বিশেষ করে ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তজুড়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহড়ার সূচনা হলো এমন সময়, যখন পোল্যান্ড মস্কোর বিরুদ্ধে তাদের আকাশসীমায় আক্রমণাত্মক ড্রোন পাঠানোর অভিযোগ তুলেছে।
এসএএইচ