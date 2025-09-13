  2. আন্তর্জাতিক

৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো রাশিয়ার পূর্ব উপকূল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাশিয়ার পূর্ব উপকূল। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার রাশিয়ার সুদূর পূর্বের কামচাটকা উপকূলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। খবর এএফপির।

ইউএসজিএস এর তথ্য অনুসারে, কামচাটকা অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র রাশিয়ার পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি শহর থেকে ১১১ কিলোমিটার (৬৯ মাইল) পূর্বে ভূপৃষ্ঠের ৩৯.৫ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে যে রাশিয়ার কিছু উপকূলে এক মিটার (৩.৩ ফুট) পর্যন্ত ‘বিপজ্জনক’ ঢেউ আসছে পড়তে পারে।

জাপান, হাওয়াই এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে ৩০ সেন্টিমিটারেরও কম ঢেউ দেখা দিতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে জুলাই মাসে কামচাটকা উপদ্বীপে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। সে সময় প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে চার মিটার উঁচু সুনামি শুরু হয় এবং হাওয়াই এবং জাপানের লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

২০১১ সালে জাপানে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সুনামি আঘাত হানে এবং ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। জুলাই মাসে জাপানের কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০ লাখ মানুষকে উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

টিটিএন

