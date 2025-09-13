  2. আন্তর্জাতিক

কঙ্গোতে পৃথক নৌকাডুবিতে নিহত কমপক্ষে ১৯৩ জন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কঙ্গোতে পৃথক নৌকাডুবিতে নিহত কমপক্ষে ১৯৩ জন

গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে চলতি সপ্তাহে পৃথক দুটি নৌকাডুবির ঘটনায় কমপক্ষে ১৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরও বহু মানুষ। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ইকুয়েটুর প্রদেশ থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মাইল) দূরে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর আল জাজিরার।

কঙ্গোর মানবিক সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদেশের লুকোলেলা এলাকায় কঙ্গো নদীতে প্রায় ৫০০ যাত্রীবোঝাই একটি বড় নৌকা (হোয়েলবোট) আগুন ধরে উল্টে যায়।

মানবিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মালাঞ্জে গ্রামের কাছেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর ২০৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি নথিতে জানানো হয়েছে, এখনো ১৪৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

এর একদিন আগে বুধবার প্রদেশের বাসানকুসু এলাকায় আরেকটি মোটরচালিত নৌকা ডুবে যায়। এ ঘটনায় অন্তত ৮৬ জনের মৃত্যু হয়, যাদের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী। নিখোঁজদের সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত নয়।

কী কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই এবং রাতের অন্ধকারে চলাচলের কারণে বুধবারের দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। একটি স্থানীয় নাগরিক সংগঠন সরকারের অবহেলাকে দায়ী করে জানিয়েছে, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি।

দুর্ঘটনার পর নৌবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা নদীর তীরে তল্লাশি চালিয়েছে। কর্তৃপক্ষ আহতদের চিকিৎসা, নিহতদের পরিবারের সহায়তা এবং জীবিতদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।