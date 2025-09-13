  2. আন্তর্জাতিক

জাতিগত সহিংসতার পর প্রথমবার মণিপুরে মোদী

প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুর রাজ্যে পৌঁছেছেন। ২০২৩ সালের মে মাসে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার পর এটাই তার সেখানে প্রথম সফর। তিনি মিজোরামের আইজল থেকে বিমানে ইমফালে এসে পৌঁছান এবং সেখান থেকে চুরাচাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ইমফাল বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লা ও মুখ্যসচিব পুনীত কুমার গোয়েল। এরপর তিনি যাচ্ছেন চুরাচাঁদপুর, যা কুকি-অধ্যুষিত এলাকা এবং ২০২৩ সালের সংঘর্ষে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের একটি।

ওই সহিংসতায় কমপক্ষে ২৬০ জন নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী হলেন রাজীব গান্ধীর পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি চুরাচাঁদপুর সফর করছেন।

দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি আবার ইমফালে ফিরবেন এবং এক হাজার ২০০ কোটি রুপির বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া কাংলা ফোর্টে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

মণিপুরের মুখ্যসচিব জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফর রাজ্যে শান্তি, স্বাভাবিকতা এবং দ্রুত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। তিনি রাজ্যবাসীকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, মণিপুরের সার্বিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০২৩ সালের ৩ মে ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ এর মাধ্যমে উত্তেজনার সূচনা হয়। এই কর্মসূচি ছিল পাহাড়ি জেলাগুলোর আদিবাসীদের দ্বারা আয়োজন, যেটি মেইতেই সম্প্রদায়ের উপজাতি স্বীকৃতির দাবি-এর বিরোধিতা করে অনুষ্ঠিত হয়।

এরপরই রাজ্যজুড়ে শুরু হয় ভয়াবহ জাতিগত সহিংসতা, যা কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

সূত্র: এনডিটিভি

