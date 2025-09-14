এবার রোমানিয়ায় ঢুকলো রাশিয়ার ড্রোন, ন্যাটো যুদ্ধবিমানের ধাওয়া

এবার রোমানিয়ায় ঢুকলো রাশিয়ার ড্রোন, ন্যাটো যুদ্ধবিমানের ধাওয়া
ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর সময় সীমান্ত পেরিয়ে রোমানিয়ার আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার একটি ড্রোন। এর পরপরই জরুরি ভিত্তিতে তারা যুদ্ধবিমান উড়িয়েছে রোমানিয়া। শনিবারের (১৩ সেপ্টেম্বর) এই ঘটনা নিশ্চিত করেছে রোমানিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
তারা জানায়, দুটি এফ–১৬ ও দুটি জার্মান ইউরোফাইটার যুদ্ধবিমান উড়িয়ে ড্রোনটিকে অনুসরণ করে রোমানিয়ান বাহিনী। রাডারে ড্রোনটিকে সর্বশেষ চিলিয়া ভেচে গ্রামের কাছাকাছি দেখা যায়।
রোমানিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োনুত মোস্টেনেউ বলেন, ড্রোনটি ভূপাতিত করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন এফ–১৬ পাইলটরা। তবে সেটি আবার ইউক্রেন সীমান্তে ফিরে যায়। সীমান্ত এলাকায় সম্ভাব্য ধ্বংসাবশেষ খুঁজে দেখার জন্য হেলিকপ্টারও মোতায়েন করা হয়েছে।
ন্যাটো আকাশসীমা লঙ্ঘন
পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর অন্যতম সদস্য রোমানিয়া।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, রুশ ড্রোনটি রোমানিয়ার প্রায় ১০ কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করে ৫০ মিনিট ধরে ন্যাটো আকাশসীমায় উড়েছে। তিনি দাবি করেছেন , এটি রাশিয়ার যুদ্ধ সম্প্রসারণেরই অংশ।
জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যে শুল্ক আরোপ এবং যৌথ প্রতিরক্ষা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।
রোমানিয়ার আকাশসীমায় ড্রোন অনুপ্রবেশের নিন্দা জানিয়েছে সুইডেনও। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিয়া মালমার স্টেনেরগার্দ বলেন, এটি ন্যাটো আকাশসীমায় আরেকটি অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন।
এর আগে, গত সপ্তাহে পোল্যান্ড তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করা রুশ ড্রোন ভূপাতিত করে। এটি ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালে প্রথমবারের মতো ন্যাটো মিত্রদের গুলি চালানোর ঘটনা। এরপরই ন্যাটো ইউরোপের পূর্ব সীমান্তে প্রতিরক্ষা জোরদারের ঘোষণা দেয়।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, পোল্যান্ডে ড্রোন প্রবেশ ‘অগ্রহণযোগ্য ও বিপজ্জনক’ হলেও এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে তিনি সতর্ক করেন, যদি প্রমাণিত হয় যে সরাসরি পোল্যান্ডকে লক্ষ্য করে ড্রোন পাঠানো হয়েছিল, তাহলে সেটি হবে ‘চরম উসকানিমূলক পদক্ষেপ।’
পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক অবশ্য বলেছেন, আমরা চাইতাম এটি ভুল হোক। কিন্তু তা নয়। আমরা জানি এটি ইচ্ছাকৃত হামলা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সব ন্যাটো দেশ একসঙ্গে পদক্ষেপ নিলে এবং রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করলে তিনি মস্কোর ওপর বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে প্রস্তুত।
সূত্র: আল-জাজিরা
