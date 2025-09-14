বিশ্বে প্রথমবার দেখা গেলো বিরল সোনালি হাঙর
বিশ্বে প্রথমবার দেখা গেলো বিরল সোনালি হাঙর। সম্প্রতি কোস্টারিকা উপকূলে হাঙরটিকে দেখতে পান স্থানীয় ক্রীড়া মৎস্যশিকারিরা। গত গ্রীষ্মে তোর্তুগুয়েরো ন্যাশনাল পার্কের কাছে মাছ ধরতে গিয়ে তাদের জালে ধরা পড়ে ছয় ফুট লম্বা এক নার্স হাঙর। এর চোখ ছিল সাদা আর শরীর ছিল সোনালি রঙের। এমন অদ্ভূত রঙের হাঙর এর আগে কেউ কখনোই দেখেননি।
হাঙরটিকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হলেও মৎস্যশিকারিরা ছবি তুলে পাঠান স্থানীয় গবেষকদের কাছে। প্রথমে অনেকে ছবিকে ভুয়া বলে সন্দেহ করলেও পরে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেন, এটি আসল। তারা জানান, হাঙরটির অস্বাভাবিক রং এসেছে অ্যালবিনো-জ্যানথোক্রোমিজম নামে এক বিরল ত্বকজনিত সমস্যার কারণে।
দুই বিরল জিনগত অবস্থার মিশ্রণ
অ্যালবিনো-জ্যানথোক্রোমিজম মূলত দুটি জিনগত অবস্থার সমন্বয়। অ্যালবিনিজমে শরীরে মেলানিনের ঘাটতির কারণে ত্বক, চুল, চোখ ফ্যাকাশে হয়। অন্যদিকে জ্যানথিজম প্রাণীর শরীরে অস্বাভাবিক হলুদ বা কমলা রং তৈরি করে।
গবেষকরা বলছেন, সাধারণত এ দুটি আলাদা আলাদা দেখা যায়। কিন্তু একইসঙ্গে উভয় বৈশিষ্ট্য পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।
ছদ্মবেশ হারালেও টিকে আছে
নার্স হাঙর সাধারণত বাদামি রঙের হয়, যাতে তারা সমুদ্রতলের বালির সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। এ ছদ্মবেশই তাদের শিকার ধরতে এবং শিকারি থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। কিন্তু সোনালি রঙের এই হাঙর স্পষ্টতই আলাদা।
তবু আশ্চর্যজনকভাবে হাঙরটি ছিল পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নদীর মোহনার ঘোলা পানিতে অবস্থান করায় এটি সহজে টিকে থাকতে পেরেছে।
নতুন পর্যটন আকর্ষণ?
হাঙর গবেষক মেলিসা ক্রিস্টিনা মার্কেজ এ আবিষ্কারকে ‘মুগ্ধকর’ উল্লেখ করে বলেন, আমরা যে প্রজাতিগুলোকে অনেক চিনি বলে মনে করি, তার মধ্যেও এত ভিন্নতা থাকতে পারে, এটি তারই প্রমাণ।
গবেষক দানিয়েল নারাঞ্জো বলছেন, এই হাঙরের উপস্থিতি শুধু বিজ্ঞানের জন্য নয়, কোস্টারিকার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে পর্যটকরাও হয়তো একে কাছ থেকে দেখার আশায় সমুদ্রে নামবেন।
সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক
