ট্রাম্পকে খুশি করতে রাজকীয় আয়োজন করছে ব্রিটেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাজা তৃতীয় চার্লস এবং মেলানিয়া ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাজ্যে ঐতিহাসিক সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফরে যাচ্ছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খুশি করতে রাজকীয় আয়োজন করছে ব্রিটেন। খবর এএফপির।

বিশেষ অভ্যর্থনা, রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় সফর থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক উইন্ডসর ক্যাসেলে এক বিশাল রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করা হচ্ছে। ট্রাম্পকে তোষামোদে কোনো ধরনের কমতি রাখছে না ব্রিটেন। যদিও বরাবরই রাজতন্ত্রের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে আসছেন ট্রাম্প।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে তার কান্ট্রি রেসিডেন্স চেকার্সে আতিথেয়তা করবেন। সেখানে তারা বাণিজ্য, শুল্ক এবং ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন।

ট্রাম্পকে জনসমাগম এবং বিক্ষোভ থেকে দূরে রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সব আয়োজন হচ্ছে লন্ডনের বাইরে, যেখানে ৭৯ বছর বয়সী এই রিপাবলিকান নেতার বিরুদ্ধে বড় বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে।

লেবার নেতা স্টারমার স্বভাবতই ডানপন্থি ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত নন, কিন্তু গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে ফেরার পর থেকেই তিনি সম্পর্ক মজবুত করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

সে সময় স্টারমার বলেন, এটা সত্যিই বিশেষ কিছু, এর আগে এমন কিছু কখনো ঘটেনি, এটা নজিরবিহীন। গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি হোয়াইট হাউজে গিয়ে ট্রাম্পের হাতে রাজা চার্লসের আমন্ত্রণপত্রও তুলে দেন।

রাজা চার্লসের আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করে ট্রাম্প স্টারমারকে বলেন, চার্লস একজন মহান মানুষ, একজন ভদ্রলোক।
বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন রাজা চার্লস।

