  2. আন্তর্জাতিক

মানহানি ও অপপ্রচার

নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মামলা করছেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মামলা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, তিনি নিউইয়র্ক টাইমস-এর বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের ‘মানহানি ও অপপ্রচারের মামলা’ করছেন।

তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, নিউইয়র্ক টাইমস আমাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা, অপপ্রচার ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে আসছে। এখনই এর শেষ! ট্রাম্প আরও জানান, মামলাটি ফ্লোরিডায় করা হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে...

টিটিএন

