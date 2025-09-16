মানহানি ও অপপ্রচার
নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মামলা করছেন ট্রাম্প
নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মামলা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, তিনি নিউইয়র্ক টাইমস-এর বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের ‘মানহানি ও অপপ্রচারের মামলা’ করছেন।
তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, নিউইয়র্ক টাইমস আমাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা, অপপ্রচার ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে আসছে। এখনই এর শেষ! ট্রাম্প আরও জানান, মামলাটি ফ্লোরিডায় করা হচ্ছে।
বিস্তারিত আসছে...
টিটিএন