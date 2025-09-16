  2. আন্তর্জাতিক

আসামে ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বহিষ্কার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া।

আসামের শিলচরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) ৮ সেপ্টেম্বরের একটি সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে।

১২ সেপ্টেম্বর জারি করা এক আদেশে এনআইটির রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিকভাবে দুই সেমিস্টারের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সাময়িক বহিষ্কার এবং হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কার আদেশটি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, এই শিক্ষার্থীরা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস ও স্ট্যাডি ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের আওতায় এনআইটি শিলচরে অধ্যয়নরত ছিলেন।

এনআইটির পরিচালক দিলীপ কুমার বৈদ্য বলেন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে যে তারা সংঘর্ষে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। তিনি আরও জানান, বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে এনআইটি শিলচরের হোস্টেলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, যখন তৃতীয় বর্ষের একদল শিক্ষার্থী আরেকটি দলকে আক্রমণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা রড, ছুরি ও স্ক্রু-ড্রাইভারসহ অস্ত্রসজ্জিত ছিল এবং তারা মূলত চূড়ান্ত বর্ষের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলা এই হামলায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে দুজন বর্তমানে হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।

ছাত্র কল্যাণ বিভাগের ডিন এস. এস. ধর বলেন, ঘটনার তদন্ত ও তার ভিত্তিতে গৃহীত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক ছিল।

সূত্র: দ্য হিন্দু

