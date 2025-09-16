পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে, নিহত ৪

পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে, নিহত ৪
পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে কোচবিহারে নয়ানজুলি নদীতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন ধনঞ্জয় বর্মন (২৮), অমিত দাশ (২৫), সঞ্জয় দাশ (২৫), পার্থ দাশ (২৪)।
জানা যায়,গত সোমবার পারিবারিক অনুষ্ঠান সেরে গাড়িতে করে ফিরছিলেন সবাই। কোতোয়ালি থানার চিলকিরহাট ও চান্দামারি মাঝখানে গাড়ির ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি নয়ানজুলি নদীতে পড়ে যায়।
আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে এবং কোতোয়ালি থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পানি থেকে সবাইকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা দেন।
স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। দৌড়ে এসে দেখি নদীতে একটি সাদা রঙের গাড়ি উল্টে পড়ে রয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ভেতর থেকে সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, চারটি দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে গাড়িচালক ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি অন্য কোনো কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলো, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
