ইসরায়েলি হামলার মুখে গাজা শহর ছাড়ছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি

ইসরায়েলি হামলার মুখে গাজা শহর ছাড়ছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গত দুই বছরের যুদ্ধের মধ্যে গাজা শহরে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা শুরু করেছে। শহরের উপর ব্যাপক বোমা ও গুলিবর্ষণের মধ্যে হাজারো বাসিন্দা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই আশঙ্কা করছেন তারা হয়তো আর কখনও ফিরে যেতে পারবেন না। জাতিসংঘ মহাসচিব এই হামলাকে ভয়াবহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
এমন পরিস্থিতিতে গাজা জ্বলছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ। এ সময় শহর থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়, আর উপকূলীয় আল-রাশিদ সড়ক দিয়ে আসবাবপত্র বোঝাই ভ্যান ও গাধার গাড়ি এবং পায়ে হেঁটে মানুষজন দক্ষিণে ছুটে চলেছেন।
শুরুতে অনেকেই ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখেও শহরে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী যখন ঘন ঘন ও প্রাণঘাতী বোমা হামলা শুরু করে তখন তারা সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।
মঙ্গলবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা শহরে অন্তত ৯১ জনকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। তারা জানায়, উপকূলীয় সড়কে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকারীদের বহনকারী একটি যান লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয়।
এদিন শহরের অন্তত ১৭টি আবাসিক ভবন ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় তুফফাহ এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক আইবাকি মসজিদও রয়েছে, যেটি একটি যুদ্ধবিমান থেকে লক্ষ্য করে ধ্বংস করা হয়।
বোমাবর্ষণের পাশাপাশি শহরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বিস্ফোরক বোঝাই রোবটের সাহায্যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
চলতি মাসের শুরুর দিকে মানবাধিকার সংস্থা ইউরো-মেড মনিটর জানায়, ইসরায়েল সেনাবাহিনী অন্তত ১৫টি বিস্ফোরক রোবট ব্যবহার করছে, যার প্রত্যেকটি একসঙ্গে ২০টি আবাসিক ইউনিট ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম