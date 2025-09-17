  2. আন্তর্জাতিক

মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদী, ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাণিজ্যিক টানাপোড়েন ও কূটনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে ফোন করে মোদীকে শুভেচ্ছা জানান ট্রাম্প।  

এরপর মোদী ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী আজ। ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক বার্তায় মোদী বলেন, আপনার মতো আমিও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আপনার প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে জানান, মোদীর সঙ্গে তার চমৎকার ফোনালাপ হয়েছে। মোদীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে ভারতের সমর্থন তিনি আন্তরিকভাবে মূল্যায়ন করেন।

এই কূটনৈতিক বিনিময় এমন এক সময় হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে।

এছাড়াও, সম্প্রতি মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ভুট্টা কিনতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার হারাতে পারে।

এই বাণিজ্যিক উত্তেজনার মধ্যেই মঙ্গলবার দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন পর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার নতুন ধাপ শুরু হয়, যা ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনার এই উদ্যোগ দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্য ঘোচাতে এবং সম্পর্কের অবনতি রোধে একটি নতুন সূচনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম/এমএমএআর

