ব্রিটেনে উইন্ডসর ক্যাসলের দেওয়ালে ট্রাম্প-এপস্টিনের ছবি প্রদর্শন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রিটেনে উইন্ডসর ক্যাসলের দেওয়ালে ট্রাম্প-এপস্টিনের ছবি প্রদর্শন
উইন্ডসর ক্যাসলের দেওয়ালে ট্রাম্প-এপস্টিনের ছবি প্রদর্শন/ ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

ব্রিটেনের রাজকীয় উইন্ডসর প্রাসাদের দেওয়ালে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের কিছু ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এই ঘটনায় চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর বিবিসির।

স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে যুক্তরাজ্যে পা রাখেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেদিনই এই ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দিনের শুরুতে প্রতিবাদকারীরা উইন্ডসর প্রাসাদের কাছে ট্রাম্প ও এপস্টিনের ছবি সম্বলিত একটি বিশাল ব্যানার টাঙিয়ে দেয়। পরে রাতে তারা প্রাসাদটির টাওয়ারগুলোর দেওয়ালে দুজনের বেশ কিছু ছবি প্রদর্শন করেন।

থেমস ভ্যালি পুলিশের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট ফেলিসিটি পার্কার এক বিবৃতিতে বলেন, উইন্ডসর ক্যাসেলের আশপাশে যেকোনো অনুমতিহীন কার্যক্রম আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।

উইন্ডসর ক্যাসেলেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে আপ্যায়ন করবেন রাজা চার্লস।
চলতি মাসের শুরুতে একটি মার্কিন কংগ্রেসীয় প্যানেল ২০০৩ সালে এপস্টিনের জন্মদিনে তৈরি করা একটি বই প্রকাশ করা হয় যেখানে একটি এন্ট্রিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরের মতো দেখতে একটি স্বাক্ষর ছিল। তবে এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এপস্টিনের মামলার সঙ্গে কোনো আইনি অভিযোগের মুখোমুখি নন এবং এই স্বাক্ষরও তার নয় বলে দাবি করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফর করছেন। উইন্ডসর ক্যাসেলে রাজা চার্লসের সাক্ষাৎ করবেন তিনি। গতরাতে লন্ডনে পৌঁছেই তিনি বলেন, আজকের দিনটি ‘একটি বড় দিন হতে চলেছে’।

