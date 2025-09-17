মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ইরানে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ইরানে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দেশটির বিচার বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।
ইরানি বিচার বিভাগের অনলাইন সংবাদমাধ্যম মিজান অনলাইন জানিয়েছে, আজ সকালে সকল আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুমোদনের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।”
মিজানের প্রতিবেদনে বাবাক শাহবাজি নামের ওই ব্যক্তির গ্রেফতারের তারিখ স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। তবে জানানো হয়েছে, তাকে পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ — এই দুই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
তিনি মোসাদকে গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যার বিনিময়ে অর্থ ও বিদেশে বসবাসের সুযোগ পান বলে দাবি করেছে মিজান।
গত জুন মাসে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, ইরান তার চিরশত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার এবং কঠোর শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেছে।
গত আগস্টে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত সংস্থার একটি সহপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত রুজবেহ ভাদি-কে ইরানি পরমাণু বিজ্ঞানীদের তথ্য ফাঁসের অভিযোগে ফাঁসি দেওয়া হয়।
এর আগে জুলাই মাসের শেষ দিকে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা জানায় যে তারা ২০ জন মোসাদ সংশ্লিষ্ট গুপ্তচর ও সহায়তাকারী এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কেউ কেউ রাজধানী তেহরানসহ অন্যান্য প্রদেশ থেকেও ধরা পড়েছে।
মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-সহ একাধিক সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, চীনের পর ইরানই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম