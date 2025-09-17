ইউনিলিভারের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা হলেন শ্রীনিবাস ফাঠক
ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীনিবাস ফাঠককে নতুন প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি জানায়, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফাঠককে সিএফও পদে নিশ্চিত করা হয়েছে।
এর আগে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীনিবাস ফাঠক ডেপুটি সিএফও ও গ্রুপ কন্ট্রোলার পদে দায়িত্ব নেন। সেই সময় ইউনিলিভার জানায়, তাকে অস্থায়ী সিএফও হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং স্থায়ী নিয়োগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালানো হবে।
ইউনিলিভারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শ্রীনিবাসের নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে। তিনি এখন ইউনিলিভার পিএলসি’র বোর্ড সদস্য এবং ইউনিলিভার লিডারশিপ এক্সিকিউটিভ-এর অংশ।
শ্রীনিবাস ফাঠক ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিলিভারে যোগ দেন। তিনি ইউনিলিভার গ্রুপের ভারতের শাখা হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড এর সঙ্গেও যুক্ত।
নতুন দায়িত্বে তার বার্ষিক নির্ধারিত বেতন হবে ১.১৭৫ মিলিয়ন ইউরো। এছাড়াও তিনি বার্ষিক বোনাস এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক শেয়ার পুরস্কারের জন্য যোগ্য হবেন বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি।
বিশ্লেষকদের মতে, ফাঠকের নিয়োগ ইউনিলিভারের জন্য আর্থিক নেতৃত্বে স্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ওপর আস্থার প্রতিফলন। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
এমএসএম