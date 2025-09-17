অবশেষে ভারত পৌঁছালো বাংলাদেশি ইলিশের প্রথম চালান
সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাংলাদেশের পদ্মার রুপালি ইলিশ এসে পৌঁছালো পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ১০টি ট্রাকে করে ৫০ টন ইলিশের প্রথম চালান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল স্থলবন্দরে এসে পৌঁছায়।
জানা গেছে, এরই মধ্যে ইলিশগুলো বাংলাদেশের ট্রাক থেকে আনলোডিং করে এপার বাংলার ট্রাকে তোলা হয়েছে। এখান থেকে মাছগুলো সোজা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় পাইকারি মাছের বাজার ‘হাওড়ার ফিস্ মার্কেটে’ পৌঁছে যাবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন খুচরো বাজারে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশের পদ্মার এই সুস্বাদু ইলিশ। এরপরই পূজার আগে ভোজনরসিক বাঙ্গালিরা এই মাছের স্বাদ নিতে পারবে।
যদিও প্রথম লটে ইলিশের দাম একটু বেশি থাকবে বলে জানিয়েছেন ‘মাৎস আমদানিকারক সমিতির’ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এরই মধ্যে গুজরাটের ইলিশে ভরে গেছে। তাই বাংলাদেশ থেকে যত বেশি ইলিশ আসবে, ততই দাম কমতে থাকবে।
আনোয়ার মাকসুদ বলেন, প্রতি কেজি ইলিশের পাইকারি দাম ১৫ শো থেকে ১৬ শো রুপি পড়বে। আর খুচরা বাজারে মিলবে ১৭ শো থেকে ১৮ শো রুপিতে।
চলতি বছর ৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১২ শো টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।
ডিডি/এসএএইচ