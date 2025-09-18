সৌদি সফর শেষে লন্ডন যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সৌদি আরব সফর শেষে রিয়াদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। রিয়াদের উপ-গভর্নর মুহাম্মদ বিন আব্দুলরহমান বিন আব্দুলআজিজ বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সফরে রিয়াদে যান।
সফরকালে পাকিস্তান ও সৌদি আরব একটি ঐতিহাসিক কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করে। চুক্তিতে বলা হয়, কোনো একটি দেশের ওপর আগ্রাসনকে উভয় দেশের ওপরই হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
এই চুক্তি এমন এক সময়ে সই হলো, যখন ইসরায়েল কাতারের রাজধানী দোহায় হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়, যা মুসলিম বিশ্ব ও বৈশ্বিক নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া পোস্টে শাহবাজ শরিফ জানান, সফরকালে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের দেওয়া উষ্ণ আতিথেয়তায় তিনি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়েছেন।
তিনি বলেন, রিয়াদে যে অভূতপূর্ব সাড়া তিনি পেয়েছেন, তা পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান গভীর ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।
প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে তার অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি মুসলিম বিশ্বের জন্য যুবরাজের দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে শাহবাজ বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণে যুবরাজের আগ্রহ ও নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম