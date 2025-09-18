ভারতের স্কুলগুলোতে মোদীর জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখানোর নির্দেশ

ভারতের স্কুলগুলোতে মোদীর জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখানোর নির্দেশ
ভারতের সব স্কুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা ‘চলো জিতে হ্যায়’ দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই সিনেমা দেখাতে বলা হয়েছে।
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল নরেন্দ্র মোীর ৭৫তম জন্মদিন। তার জন্মদিন উদযাপনের অংশ হিসেবেই কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত ১১ সেপ্টেম্বর ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে ‘প্রেরণা’ নামে কর্মসূচি চালু করেছে। ৯টি মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন করতে, দায়িত্ববোধ তৈরিতে ও সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি সামাজিক-আবেগঘন শিক্ষা, সহমর্মিতা, আত্মবিশ্লেষণ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেও সিনেমাটি কার্যকর হতে পারে।
প্রেরণা কর্মসূচির অংশ হিসেবে গল্প বলা, মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ, দেশীয় খেলাধুলা, অডিও-ভিজ্যুয়াল শিক্ষার পাশাপাশি থাকছে সিনেমাও। এই কর্মসূচিতে নিয়মিত যেসব ছবি দেখানো হবে, সেগুলোর অন্যতম হলো ‘চলো জিতে হ্যায়।’
এই সিনেমায় মূলত নরেন্দ্র মোদীর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যজীবন এবং একজন সংগঠক ও নেতা হিসেবে গড়ে ওঠার ওপর আলোকপাত করেই তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি এরই মধ্যে ৬৬তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা নন ফিচার ফিল্ম হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
