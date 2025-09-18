  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা স্পষ্ট করে বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

লুলা অতীতে বহুবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করলেও, এবারই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে দুই নেতার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাজিলের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। তারপরেও ট্রাম্প প্রশাসন চলতি বছরের জুলাই মাসে ব্রাজিলীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে।

লুলা এই শুল্ককে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করে বলেন, এই ভুলের খেসারত দেবেন মার্কিন ভোক্তারাই — কারণ ব্রাজিলীয় পণ্যের দাম এখন তাদের জন্য আরও বেশি হবে।

শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ব্রাজিলের প্রধান রফতানি পণ্য যেমন কফি ও গরুর মাংসের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়েছে।

বিবিসির প্রশ্নে লুলা বলেন, আমি কখনও তাকে (ট্রাম্প) ফোন দেওয়ার চেষ্টা করিনি, কারণ তিনিই কখনও কথা বলতে চাননি।

যদিও ট্রাম্প অতীতে বলেছিলেন, লুলা চাইলে তাকে যে কোনো সময় কল করতে পারেন।

লুলা দাবি করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কেউই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের বিষয়টিও তিনি প্রথম জেনেছেন ব্রাজিলের পত্রিকায় সংবাদ পড়ে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা আসেনি।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে লুলা বলেন, তিনি (ট্রাম্প) সভ্য উপায়ে যোগাযোগ করেননি। তিনি শুধু নিজের ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়ায় শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন।

শেষে যখন লুলাকে জিজ্ঞেস করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ককে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, তিনি সংক্ষেপে বলেন, কোনো সম্পর্কই নেই।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

