মিশরে ৩ হাজার বছরের পুরোনো সোনার ব্রেসলেট চুরি
কায়রোতে অবস্থিত প্রখ্যাত মিশরীয় জাদুঘর থেকে ৩ হাজার বছরের পুরোনো একটি সোনার ব্রেসলেট চুরির ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
চুরি হওয়া শিল্পকর্মটি ধারণা করা হচ্ছে মিশরের ২১তম রাজবংশের ফারাও অ্যামেনেমোপে-র সম্পত্তি ছিল। এটি জাদুঘরের সংরক্ষণাগারের ল্যাবরেটরি থেকে নিখোঁজ হয়।
জাদুঘরের এক কর্মকর্তা ও একজন সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ১৩ জুন ব্রেসলেটটি নিখোঁজ হওয়ার কথা জানান। তদন্তে জানা যায়, ৯ জুন এক সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ কর্তব্যরত অবস্থায় সেটি চুরি করেন। পরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুতর গাফিলতির বিষয়টিও চিহ্নিত হয়।
চুরির পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রেসলেটটি প্রথমে কায়রোর সাইয়্যিদা জেইনাব এলাকার এক রুপার দোকান মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর এটি প্রথমে এক লাখ ৮০ হাজার মিশরীয় পাউন্ডে এক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করা হয়।
পরে সেটি এক লাখ ৯৪ হাজার মিশরীয় পাউন্ডে এক স্বর্ণ গলানোর কারিগরের কাছে বিক্রি হয়। সেই কারিগর ব্রেসলেটটি গলিয়ে ফেলেন।
এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অপরাধ স্বীকার করেছেন। চুরি করে পাওয়া অর্থ জব্দ করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
সূত্র: খালিজ টাইমস
এমএসএম