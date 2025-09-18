  2. আন্তর্জাতিক

ফেন্টানিল পাচারে জড়িত ভারতীয়দের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফেন্টানিল পাচারে জড়িত ভারতীয়দের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
ফেন্টানিল পাচারে জড়িত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র/ ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

ফেন্টানিল নামক মাদকের উপাদান পাচারে জড়িত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এসব ভারতীয় নতুন করে ভিসার আবেদন করলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ভারতের মার্কিন দূতাবাসের বরাতে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

অবশ্য বিবৃতিতে কারও নাম প্রকাশ করেনি দূতাবাস। তবে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া ফেন্টানিলের উপাদান পাচারের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলোর ‘শীর্ষ নেতৃত্ব’ ভিসার জন্য আবেদন করলে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ তা চিহ্নিত করে বাতিল করবে।

দূতাবাস জানায়, মার্কিন সরকার মাদক পাচার মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে মাদক উৎপাদন ও পাচারে জড়িত, তারা ও তাদের পরিবার ফল ভোগ করবে, যার মধ্যে ভিসা প্রত্যাখ্যান অন্যতম।

এছাড়া মার্কিন দূতাবাস ভারত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে জানায়, এই যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু একসঙ্গে কাজ করলেই দুই দেশের জনগণকে অবৈধ মাদকের হুমকি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

ফেন্টানিল একটি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ওপিওইড, যা হেরোইনের চেয়ে ৫০ গুণ শক্তিশালী। মাত্র দুই মিলিগ্রাম গ্রহণ করলেই এটি প্রাণঘাতী হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তথ্যমতে, ২০২৪ সালে ফেন্টানিল-সম্পর্কিত মাদকের কারণে ৪৮ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটি বর্তমানে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মার্কিন নাকরিকদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

১৯৬০-এর দশকে ব্যথানাশক হিসেবে চিকিৎসায় অনুমোদন পায় ফেন্টানিল। তবে পরবর্তী সময়ে এটি সবচেয়ে প্রাণঘাতী মাদক হিসেবে পরিচিতি পায়।

এর আগে, এই মাদকের কাঁচামাল পাচারের সঙ্গে ‘রাষ্ট্রীয়ভাবে’ চীন ও ভারত জড়িত বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (ডিএনআই)। সংস্থাটির বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন (এটিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত ও চীন মাদক উৎপাদনকারী অপরাধী চক্রের কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফেন্টানিল তৈরির রাসায়নিক কাঁচামাল সরবরাহ করে।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।